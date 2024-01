Domani al Ricci con la Virtus Verona

Sceglie un’amichevole, il Sassuolo, per preparare al meglio il rientro in campo, domenica all’U-Power Stadium contro il Monza. I neroverdi scenderanno infatti in campo domani al Ricci alle 15 contro la Virtus Verona, squadra che milita nel girone A della serie C, dove è al settimo posto in classifica. Un test al quale il Sassuolo chiede di ritrovare il ritmo partita dopo lo ‘stop’ imposto loro nel fine settimana dal rinvio della partita contro il Napoli e che rappresenta anche la ‘prima’ per Josh Doig, laterale scozzese appena arrivato dall’Hellas. La gara, inoltre, darà modo a Dionisi di testare la condizione dei tanti – da Viti a Tressoldi, fino a Missori, Volpato, Mulattieri – che non hanno avuto, fin qua, troppo minutaggio. Difficile, invece, l’amichevole contro gli scaligeri possa rivedere in campo i lungodegenti Racic e Defrel.