Domani il ’Green Day’, fiori e show in piazza

Montese apre domani la stagione turistica estiva 2023 con il Green Day, un’intera giornata nel verde e in Piazza IV novembre dove saranno presenti espositori con fiori, mercato agricolo e intrattenimento. Sono in programma un trekking al mattino e uno al pomeriggio, un’escursione in E-bike con partenza alle 10.30, stand gastronomici e musica del Dj Becca. Alle 15.30, oltre alla dimostrazione dei cani da tartufo, aprirà un laboratorio sui fiori di carta per adulti e Biketrial freestyle show con Diego Donadonibus. Attività gratuite, preiscrizione necessaria (www.visitamontese.com)

w.b.