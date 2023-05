Domani l’omaggio a Gino Montipò

Domani ricorre il 163esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale di Modena. Anche quest’anno il Comando di via Galilei insieme all’amministrazione comunale modenese intende ricordare e sottolineare la ricorrenza pur nel rispetto delle vittime dei gravi fatti causati dal maltempo soprattutto in Romagna. Nei territori colpiti dall’alluvione, nella provincia di Forlì-Cesena, è tuttora impegnato un contingente della Polizia locale di Modena. Domani alle 10.45 è prevista l’intitolazione del piazzale del cortile del Comando di via Galilei alla memoria di Gino Montipò, comandante della Polizia locale dal 1922 al 1947.