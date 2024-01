Donati 50 banchi alle scuole colpite dall’alluvione

Cavezzo alleata col comune toscano di Campi Bisenzio per uscire dalla emergenza. Una delegazione dei volontari della Protezione Civile di Cavezzo ha consegnato nei giorni che hanno preceduto le festività natalizie cinquanta banchi all’Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, uno dei comuni della Toscana colpiti dall’alluvione del 2-3 novembre. La giunta di Cavezzo nei giorni precedenti aveva infatti deliberato di cedere a titolo di donazione 50 banchi scolastici. Si tratta di arredi scolastici già dismessi, perché non più idonei con le normative per il Covid, anche se in buone condizioni di conservazione, pertanto validamente riutilizzabili per scopi di pubblica utilità. La donazione è volta ad aiutare con un gesto concreto una delle realtà più profondamente colpite dall’alluvione dello scorso novembre. Per questo la giunta ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta formulata dall’Istituto Comprensivo Statale Margherita HacK, che ha riportato a seguito dell’alluvione il danneggiamento degli arredi e di procedere pertanto alla donazione dei banchi per accelerare la ripresa delle attività scolastiche. "Da subito l’amministrazione di Cavezzo si è resa disponibile ad aiutare i comuni colpiti dall’alluvione – sottolinea il vicesindaco Gianni Sgarbi, presente alla consegna dei banchi –. La rete di solidarietà è fondamentale per riuscire a rialzarsi dopo eventi calamitosi così importanti. Non dimentichiamoci che il nostro comune, così come tutti i comuni terremotati ha beneficiato a lungo della solidarietà di tanti comuni vicini e lontani".

Alberto Greco