Donne coraggiose . E il Puccini ‘segreto’

La rassegna estiva "Musica. Maestro!", nel giardino estivo della Casa Museo Luciano Pavarotti, ci offre questa settimana un ricco programma. Partiamo dalle serate in musica, come giovedì 27, quando il soprano Giulia Mazzola (nella foto), accompagnata al pianoforte da Marianna Tongiorgi, ci porterà alla scoperta di un Puccini inusuale, quello delle composizioni vocali da camera, le "Puccini’s chansons" che racchiudevano già le sonorità che avremmo ritrovato nelle opere più care. Venerdì 28, poi, tornerà il musicologo Giovanni Bietti per una lezione concerto su "Turandot". Fra gli ospiti attesi a Casa Pavarotti, domani sera il neurobotanico e saggista Stefano Mancuso ci inviterà a "Ripensare la società di sana pianta", e mercoledì 26 Serena Dandini (con Orsetta De Rossi e Annalisa Corrado) dedicherà il suo intervento alle conquiste delle donne "Muse e madri".

Musica anche all’ombra del nespolo, nel cortile della Biblioteca Delfini di Modena, dove mercoledì 26 alle 18.30 ascolteremo i musicisti del Conservatorio Vecchi Tonelli in un recital di chitarre concertato da Umberto Cafagna. E venerdì 28 alle 21 a Montale, nel cortile di Villa Berti, "Al limite del silenzio" con i quattro sax del Quartetto Cherubini.

s. m.