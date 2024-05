’DonneNote’ al Rosso Tiepido

’DonneNote’: è tutto al femminile l’appuntamento dei ’Concerti d’oggi’ che gli Amici della musica ci propongono stasera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido di Modena. Alla ribalta la violinista Cristina Panini e la pianista Ilaria Baldaccini, importanti soliste e cameriste con la curiosità per il lavoro di ricerca sui repertori inediti o poco conosciuti, partendo dal Romanticismo delle splendide Tre Romanze di Clara Schumann per poi approfondire il repertorio novecentesco con importanti brani di Rebecca Clarke e Sofija Gubajdulina. In più due composizioni di Francesca Gambelli e Rosalba Quindici in prima esecuzione assoluta.