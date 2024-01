Dopo 39 giornate Carpi va a Prato senza Calanca

Un Carpi senza Alessandro Calanca, come accadrà domenica a Prato per la squalifica del difensore di Campogalliano, è più unico che raro. In questi 3 anni, che hanno permesso al capitano di arrivare a quota 93 gettoni (con 10 reti) in maglia biancorossa, è accaduto solo 10 volte, di cui ben 9 (una per squalifica e 8 per infortunio) nella prima stagione 2021-22 targata Athletic. Negli ultimi 2 campionati, invece, Calanca fin qui ha perso appena un a gara, quella del 18 dicembre 2022 quando un Carpi in piena crisi ne buscò 5 a Riccione con lui rimasto per 90’ seduto in panchina, preludio poi la settimana successiva al ko col Corticella e all’esonero di Bagatti. Quella è stata l’unica gara saltata da Calanca delle 40 del campionato 2022-23, chiuso con 37 gare da titolare e 2 ingressi nella ripresa contro Prato e Sammaurese. Quest’anno con Serpini il centrale ha fatto 17 presenze da titolare su 17 nel girone di andata (appena 27’ persi con le uscite nel finale nelle sfide con Borgo, Ravenna e Imolese), incappando nel quinto cartellino giallo a Certaldo che ha fatto scattare la squalifica, interrompendo un filotto di 39 gare consecutive giocate. Un’assenza pesante, che sarà "coperta" dal prezioso rientro di Matteo Rossini. Il centrale ex Lentigione ha smaltito il problema alla coscia e dopo quasi 2 mesi (ultima gara il 19 novembre con l’Aglianese) domenica al "Lungobisenzio" formerà con Zucchini una coppia del tutto inedita. Quella dei due centrali è al momento una delle certezze di Serpini, che invece deve gestire alcuni problemi legati alla febbre: D’Orsi è infatti ancora ai box, mentre ieri il virus ha colpito anche Verza, mentre da poco è uscito "dal tunnel" febbrile Larhrib, un problema supplementare viste le 5 assenze certe di Calanca, Maini, Frison, Arrondini e Sabattini.

MERCATO. L’Aglianese dopo l’addio di Bocalon inserisce in attacco lo svincolato Giacomo Vanni (’86) dal Real Forte (un gol in 8 gare), nel marasma della Pistoiese annunciati altri 6 arrivi: il difensore 2006 Niccolò Malusci dall’Empoli e gli svincolati Tommaso Leon Del Rosso (centrocampista 2002 dal Seravezza), Luigi Cordato (terzino sinistro 2003 dall’Angri), Francesco Frijia (trequartista ’92 ex Colligiana), Federico Bailo (difensore 2004 dal Treviso) e Andrea Milani (ala 2002).

d.s.