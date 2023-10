Droga nascosta nei pantaloni: scoperto, aggredisce i carabinieri

L’altro pomeriggio, a Modena, la pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, transitando in viale Storchi ha controllato un gruppetto di giovani che si stava dirigendo verso il centro città. Un 21enne appena notato gli uomini in divisa che si stavano avvicinando per le verifiche, ha tentato la fuga, ma è stato poco dopo raggiunto. Il giovane si è dimenato, ha spintonato con violenza i carabinieri nel tentativo di eludere il controllo, ma i militari sono riusciti in breve a contenerlo, anche grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione e a trasportarlo nelle camere di sicurezza della Caserma. I carabinieri hanno trovato nei pantaloni del giovane quasi 50 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione che sono stati sequestrati. Durante le fasi iniziali del controllo, anche un altro giovane del gruppo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, pertanto è stato segnalato alla Prefettura. Il 21enne invece è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato questa mattina sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.