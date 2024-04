Due schianti con feriti gravi. Pedone travolto da un’auto nel buio. E un centauro investito sull’Estense

Stava camminando lungo la strada quando, all’improvviso, è stato travolto da un’auto e sbalzato ad alcuni metri di distanza. Le sue condizioni, ora, sono gravissime. Ancora drammatici incidenti sulle nostre strade: un 30enne è stato investito da un’auto venerdì notte in via Salvo D’Acquisto. Ieri pomeriggio, invece, un centauro è stato travolto sulla Nuova Estense, all’altezza di Montale Rangone.

Entrambi i feriti sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva a Baggiovara. Il primo incidente si è verificato dopo la mezzanotte di venerdì. Un trentenne residente in città stava camminando lungo la strada, forse verso casa quando, all’improvviso, è stato travolto da una Opel Corsa condotta da un 57enne che percorreva il medesimo senso di marcia. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso all’uomo, finito rovinosamente a terra.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il giovane, una volta stabilizzato è stato poi trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Sul posto, per gli accertamenti di legge gli agenti della polizia locale di Modena. Il ferito è stato identificato nella giornata di ieri: addosso, infatti, non aveva documenti e gli agenti hanno dovuto effettuare accertamenti per riuscire ad identificarlo.

Sono ora in corso verifiche per far luce sulla dinamica dell’investimento. Non è escluso che l’automobilista, a causa del buio non si sia reso conto della presenza del giovane sulla strada.

Un altro grave incidente si è verificato appunto ieri pomeriggio, intorno alle 16 sulla Nuova Estense, all’altezza di Montale Rangone. Un 26enne stava percorrendo la strada in sella ad una Ducati quando, all’improvviso, si è scontrato contro un’Audi A6. L’impatto è stato violento e il centauro è finito rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: il 26enne è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva.

Sono in corso accertamenti, da parte della polizia locale, subito intervenuta sul posto per far luce sulla dinamica dello schianto. A causa dell’incidente si sono registrati disagi alla circolazione, rimasta per circa due ore a senso unico alternato.

v.r.