E Negrini va "in trasferta" alla Cgil: "Prevedere i pagamenti PagoPA"

’Sostegno alle edicole’ è stato il coro unanime emerso lunedì sera nel corso della serata organizzata dal Sinagi. L’assessora Ludovica Carla Ferrari ha spinto sulla necessità di ripristinare l’erogazione dei certificati anagrafici, mentre la candidata sindaca Maria Grazia Modena ha sottolineato quanto sarebbe importante coinvolgere le edicole in eventi culturali rinforzando il loro ruolo di presidio. Il candidato del centrodestra Luca Negrini ha esordito nella sede della Cgil dichiarandosi ’in trasferta’: "La questione è culturale. Solo il 16% degli italiani legge e, con l’avvento degli abbonamenti online, il cartaceo ha sempre meno mercato". In questo senso, "si dovrà dare la possibilità alle edicole di fornire servizi aggiuntivi: tra questi, per esempio, potrebbero esserci i pagamenti del Pago PA". "Serve valorizzare il ruolo sociale e di presidio urbano delle edicole. In una città 30 l’edicola deve essere servizio di prossimità" ha detto M5s.

E a proposito di nuove frontiere della professione, tra le edicolanti più giovani, Chiara Baldaccini ha rilevato da tre anni l’edicola in viale Trento Trieste a Formigine: "Con mia sorella siamo appassionate di lettura. Questo mestiere è un’opportunità per i giovani. Con un investimento non eccessivamente alto si può avere un buon lavoro. Certo, comporta sacrifici: la sveglia suona alle 4.20 al mattino, però ci sono soddisfazioni: diventiamo punto di riferimento, in particolare per anziani e bambini".