E’ Tartaglione il nuovo segretario

Si chiama Onofrio Tartaglione il nuovo segretario generale del Comune di Pavullo. La nomina - firmata dal sindaco Davide Venturelli - è stata formalizzata il 14 dicembre scorso e l’incarico ha avuto effetto a partire dal primo di gennaio. Classe 1961, Tartaglione è laureato in Giurisprudenza e ha già ricoperto in passato simili ruoli in altre realtà. Il posto da segretario generale era vacante da due anni e mezzo, ovvero dal pensionamento del dottor Giampaolo Giovanelli. "In questi mesi, il vicesegretario e ragionier generale Fabrizio Covili ha svolto davvero un grande e fondamentale lavoro, tributato da un caloroso applauso nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale - spiega il sindaco Venturelli -. Un ringraziamento anche al dottor Giovanelli per gli oltre 30 anni di servizio prestato".