E’ Thorstvedt il ‘castigatore’ dei campani

I si dice che corrono attorno al Mapei Football Center, da dove oggi il Sassuolo, che ritrova Erlic in difesa dopo la squalifica - parte per Salerno dopo la rifinitura, lo danno non al top dal punto di vista fisico, e oltremodo affaticato. Ma la Salernitana ‘chiama’ e l’auspicio del popolo neroverde è che Kristian Thorstvedt possa rispondere, visto che quando incrocia i campani ‘Thor’ si accende, e spesso lascia il segno. Lo score ne racconta infatti tre gol ai campani in tre partite, uno ogni 60’ giocati contro di loro: alla Salernitana il vichingo ex Genk segnò la sua prima rete ‘italiana’, contro i campani ha segnato la sua prima – e unica – doppietta in A.

