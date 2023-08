Ecco ’Carpi Film Festival’ Il cinema arriva in piazza

Sette appuntamenti dedicati al cinema, con una selezione di film cult che hanno fatto la storia della settima arte, che spaziano dai musical ai classici moderni, fino ad arrivare all’incanto senza tempo dell’epoca del muto e alle commedie romantiche.

È la prima edizione del Carpi Film Festival, dal 27 agosto al 2 settembre, organizzata dal Comune di Carpi e dall’Associazione ’Quelli del ‘29’. Un evento attesissimo dagli amanti del cinema e non solo, che potranno così godere di un’esperienza unica nel suo genere. E, soprattutto, un’esperienza ricca di sorprese: ogni proiezione pubblica e gratuita, nella splendida cornice di Piazza dei Martiri, sarà infatti preceduta dal vero e proprio momento chiave del Festival, cioè una masterclass – gratuita e aperta al pubblico – che vedrà la partecipazione di autori, registi, attori, tecnici, critici e doppiatori di grande prestigio, i quali racconteranno al pubblico gli aspetti del "fare cinema".

Così, il Carpi Film Festival, inaugura questa sua prima edizione proprio con una serie di masterclass aperte al pubblico (alle 18:30 presso l’Auditorium della Biblioteca Multimediale Loria) dove gli ospiti della giornata, professionisti del mondo del cinema, incontreranno il pubblico e sveleranno i segreti del loro mestiere e i momenti più significativi della loro carriera. Durante ogni masterclass, inoltre, gli esperti del settore condivideranno le loro competenze e conoscenze, offrendo una prospettiva approfondita sui diversi aspetti del mondo del cinema.

Dalla sceneggiatura alla regia, dalla recitazione al montaggio, passando per le musiche, la critica cinematografica e il doppiaggio, ogni incontro, aperto a tutti gli appassionati, avrà l’obiettivo di offrire uno spazio di scambio e formazione, dove i grandi protagonisti del cinema daranno suggerimenti tecnici a tutti quelli che vogliano avvicinarsi alla settima arte.

Ma non è finita qui. Tra gli ospiti più attesi, che incontreranno il pubblico, l’icona del cinema italiano Sandra Milo, musa di Federico Fellini, l’autore cult generazionale Federico Moccia, scrittore e sceneggiatore, e il doppiatore Michele Maggi, voce di numerosi attori di successo tra cui Tom Hanks, Bruce Willis, Robert Downey Jr., John Turturro, Hugh Grant e tanti altri. E ancora Massimo Privitera, esperto di colonne sonore, l’attore Giulio Pangi, il montatore Cristiano Travaglioli, che ha lavorato per i film di Paolo Sorrentino e non solo, e il performer e ballerino Antonello Angiolillo, tra i protagonisti dell’edizione italiana del musical Cats.

Ma quali sono i film scelti per questa prima edizione? Il 27 agosto, alle 21.30, arriva L’Appartamento, la raffinata commedia di Billy Wilder, vero e proprio cult. Il 28 agosto, invece, sarà la volta di un classico del genere muto, Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau. Il 29 agosto, invece, arriva 8½ di Federico Fellini, mentre il quarto appuntamento, il 30 agosto, è con La grande bellezza di Paolo Sorrentino, affresco contemporaneo premiato con l’Oscar per il Miglior Film Straniero. Paura e Desiderio di Stanley Kubrick, arriva in Piazza dei Martiri il 31 agosto mentre gli ultimi due appuntamenti, il 1 e il 2 settembre, si chiudono con Notting Hill di Roger Michell e con Cantando sotto la pioggia di Stanley Donen e Gene Kelly.