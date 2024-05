Ecco i numeri delle elezioni. In città alle urne in 141mila e 645 per eleggere il nuovo sindaco

Sono 141mila e 645 i cittadini aventi diritto al voto per le elezioni amministrative del Comune di Modena che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Si tratta di elettori modenesi che risiedono in città, nei Paesi Ue o extra Ue, ma anche degli iscritti alle liste aggiunte Bolzano e dei cittadini comunitari che hanno chiesto di concorrere all’elezione di sindaco e Consiglio. Di questi 68 mila 176 sono maschi e 73 mila 469 femmine.

Gli aventi diritto al voto a Modena per le elezioni del Parlamento europeo sono 138mila e 718, comprensivi di residenti in città, di cittadini attualmente in Paesi extra Ue e di iscritti alla lista aggiunta in quanto comunitari (66 mila 622 maschi e 72mila 96 femmine). Il numero degli aventi diritto di voto per le Comunali è superiore a quello per le Europee perché in questo secondo caso non sono conteggiati gli iscritti all’Aire, anagrafe degli italiani residenti all’estero in un Paese europeo. I concittadini emigrati, infatti, possono votare per il Parlamento europeo nel Paese Ue in cui si trovano ad abitare, ma devono fare ritorno in città se vogliono votare per le Amministrative.

I cittadini modenesi residenti fuori dall’Italia o temporaneamente in un Paese Ue per motivi di lavoro o studio che hanno richiesto di votare per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo presso i seggi istituiti dagli Uffici consolari del Paese in cui si trovano, infatti, sono 2 mila 769 cittadini (1.502 maschi e 1.267 femmine); mentre sono 30 gli elettori modenesi domiciliati in un altro Comune per motivi di studio che voteranno nel Comune in cui si trovano (6 maschi e 24 femmine) e 10 gli elettori di altri comuni domiciliati a Modena per motivi di studio (4 maschi e 6 femmine, dato che potrebbe non essere ancora definitivo).

Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto il 18° anno di età entro la data delle elezioni. In questa tornata elettorale, i diciotenni che per voteranno a Modena per la prima volta saranno 628 in totale, di cui 303 maschi e 325 femmine.n vista delle elezioni amministrative ed europee è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune la scheda relativa alle Sezioni elettorali.

L’applicazione, che verrà aggiornata quotidianamente fino alla settimana prima delle elezioni, poi più volte al giorno, è utilizzabile o tramite l’invio di un sms o tramite una pagina web accessibile sia da dispositivi mobili come cellulari e tablet, che da pc.

Complessivamente, il Comune di Modena è suddiviso in 190 sezioni elettorali, con 31 sedi di seggio ripartite in 29 plessi scolastici e 2 sezioni ospedaliere. In particolare, nel Quartiere 1, Centro storico, le sezioni sono in totale 21, nel Quartiere 2, Crocetta-San Lazzaro, sono 49, nel Quartiere 3, Buon Pastore-Sant’Agnese-San Damaso, sono 64, nel Quartiere 4, San Faustino-Madonnina-4 Ville, sono 56. Il numero di iscritti per ogni sezione elettorale può variare dai 500 ai 1200, con eccezioni possibili per particolari condizioni di lontananza e viabilità.