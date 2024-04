Ecco il Concerto del 1° maggio

Il concerto del primo maggio è una tradizione italiana che celebra la Giornata

Internazionale dei lavoratori. Quest’anno, per la prima volta, l’evento arriva anche a Formigine, con un pomeriggio di festa in programma proprio mercoledì primo maggio per ballare e cantare insieme agli ospiti che saliranno sul palco di piazza Calcagnini. A partire dalle 14.45, apriranno il concerto i djs dell’Emilia Soul Lovers. A seguire, saliranno sul palco i Manleva, duo elettro-pop bolognese, e gli Statuto, band con una fortunata carriera di oltre 40 anni. A metà concerto interverrà Ascanio Celestini con un monologo sul tema del lavoro.