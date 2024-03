"Ecco il Parco dello sport e del benessere"

Sessantacinquemila metri quadri di parco, 32mila metri quadri di impianti sportivi. Impressionano i numeri del Parco dello Sport di Maranello, inaugurato ieri dal Sindaco Luigi Zironi alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dello sport e delle imprese del territorio, nonché di circa un migliaio di cittadini accorsi per l’occasione.

Un parco splendido e maestoso, che vede al suo interno campi da tennis e da padel, un circuito Pump Track per bici, un’area work out e un’area giochi per bambini. Ancora, un Bosco Urbano di oltre novemila piante attraversato da un percorso dedicato di oltre un kilometro, ed infine un centro nuoto che ne costituisce il vero fiore all’occhiello, con quattro vasche e 120 posti in tribuna.

Facilmente accessibile anche dalle frazioni per la sua posizione strategica rispetto alle piste ciclabili, il parco è stato inaugurato dopo meno di quattro anni dall’inizio dei lavori: e se i circuiti outdoor sono pronti per essere esplorati, l’apertura del centro nuoto è prevista entro l’avvio della nuova stagione sportiva.

"Questo parco rappresenta per noi un luogo dove stare bene, insieme” ha detto il Sindaco Zironi, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto, comprese la Giunta Morini e la Giunta Bursi "che hanno posto le condizioni perché si arrivasse fino qui".

Oltre ad essere "l’opera pubblica più attesa dalla cittadinanza – citando l’Assessore allo sport Mariaelena Mililli –, il Parco dello Sport è un’infrastruttura verde attenta all’ambiente, alla paesaggistica, e all’abbattimento delle barriere architettoniche. La piscina, come ha sottolineato l’Assessore ai lavori pubblici Chiara Ferrari, è in buona parte alimentata dall’impianto fotovoltaico da 700kw antistante il parco, e l’impianto è interamente accessibile a persone con disabilità. Le stesse dune che compongono il Pump Track modellato nel terreno, sono pensate per essere "inglobate nel paesaggio", affinché il "godimento dell’attività sportiva possa andare di pari passo con il godimento dell’ambiente". Presenti all’inaugurazione anche Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer di Ferrari, azienda che ha contribuito in maniera consistente alla realizzazione del progetto lavorando in sinergia con l’amministrazione.

Barbara Goldoni, candidato sindaco del centrodestra, tuttavia esprime perplessità: "Non si comprende come l’amministrazione comunale di Maranello parli di Open Day al Parco dello Sport dove nulla è ancora del tutto fruibile e le strutture sono provvisorie". Goldoni è perplessa anche sul Centro Nuoto, "ancora senza spogliatoi arredati ed in funzione, forse, solo da settembre/ottobre prossimi e sul circuito di Pump Track, attrattiva per giovani, in una zona che ancora per mesi sarà un cantiere con quel che ne segue in termini di sicurezza. La verità è che open day e inaugurazioni piacciono al Sindaco Luigi Zironi: sono un’occasione per parlare di grandi obiettivi e bei risultati, anche quando non ci sono gli uni né gli altri".".

