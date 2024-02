Ecco la lista civica ’Noi ci siamo’ a sostegno del candidato Biagini

"In un contesto di crescente sfiducia nei confronti della classe politica le liste civiche giocano un ruolo chiave alimentando la partecipazione e rendendo più attive e vitali le comunità". Così Sergio Romagnoli contestualizza la nascita della lista civica ‘Noi ci siamo – Impegno civico per una Fiorano consapevole’, di cui sarà capolista e che sosterrà la candidatura a sindaco di Marco Biagini predisponendo con le altre forze della coalizione che lo sostengono "un programma elettorale che sia un patto tra cittadini e cittadine, imprese, corpi intermedi e terzo settore per re-immaginare Fiorano. La nostra lista – ha aggiunto Romagnoli – non è espressione di nessun partito, nasce per essere aperta a chiunque voglia spendersi per il futuro della nostra città e ne hanno a cuore il domani". L’obiettivo, si è detto, è quella di raccogliere attorno a Biagini "una squadra di qualità" della quale fanno già parte, oltre a Romagnoli, Roberta Pè, Francesco Ciccia Romito e Maurizio Romiti. Tra i punti qualificanti del programma la promozione del lavoro autonomo e dell’imprenditoria, la rivitalizzazione dell’aggregazione sociale, la creazione di nuove opportunità e iniziative per i giovani e l’elaborazione di un piano che restyling urbano che rende Fiorano più bella, accogliente e fruibile.