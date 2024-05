Ecco la lista Piazza Futura. Medici, informatici, studenti: "Slancio e senso di comunità"

Da Paolo Nichelli, ex direttore della Neurologia di Modena ed ex preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Modena, a Elisa Barani, infermiera e Cavaliere del Lavoro per l’organizzazione dei centri tamponi e centri vaccinali covid, passando per Enkelejda Halilaj, esperta di startup e innovazione in Art-ER, Marcello Pinti, professore di Unimore in Patologia e Immunologia, Luigi Bergonzini del locale RockCafè.

Sono tra i nomi più rappresentativi della lista Piazza Futura, guidata da Chiara Giovenzana, conosciuta in città per le esperienze nel mondo della ricerca e dell’imprenditoria in Italia e all’estero, oltre che per il suo impegno civile (e nel sociale) in Emilia Romagna e a Modena. La lista è composta da 16 donne e 16 uomini, con molti giovani (il più giovane è Enrico Clicine di 19 anni, ex vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena) e alcuni senior: "Abbiamo messo insieme competenze, età e profili molto diversi tra loro sia perché per trovare soluzioni in un mondo in continua evoluzione come il nostro serve un approccio multidisciplinare che metta insieme esperienze diverse, sia perché vogliamo rappresentare la pluralità della nostra città".

La lista Piazza Futura nasce dall’incontro di un gruppo di giovani e alcune associazioni, tra cui talia del Futuro, Volt e Base Italia. "Il progetto non si limita a partecipare alle elezioni amministrative di Modena dell’8-9 giugno, ma anche a costruire un laboratorio di idee, progetti e esperienze per la città che possa continuare nei prossimi cinque anni". Da qui il nome Piazza Futura: "La piazza è il luogo di incontro e di confronto di una città, è dove ci si ritrova e ci si aggrega, il punto di incontro tra economia, politica e libertà di espressione. Quando abbiamo scelto il nome per la nostra lista, abbiamo voluto che ci fosse dentro il senso della comunità, ma anche lo slancio, la vitalità di Modena e di tutti gli emiliani". Giovenzana racconta come "ci siamo interrogati molto se proporre o meno un nostro candidato sindaco e fare una lista civica indipendente. La domanda ha ricevuto la sua risposta quando abbiamo conosciuto il candidato sindaco Massimo Mezzetti, con cui abbiamo subito avuto sintonia di pensieri e di intenti".

Ecco i candidati: Chiara Giovenzana 44 anni, Luca Astolfi (26), Alberto Avallone (24), Elisa Barani (55), Luigi Bergonzini (58), Federica Bologna (48), Rossella Bulgarelli (62), Antonia Cesareo (65), Enrico Clicine (19), Anna Fausta Fella (70), Alberto Giombetti (70), Miriam Giordano (45) Francesco Guaraldi (40), Stefano Guidetti (54), Enkelejda Halilaj (45), Mirko Luppi (36), Patrizia Malagoli (62), Roberto Malaguti (44), Valentina Minarini (42), Filippo Monzani (42), Paolo Nichelli (75), Theresa Pedretti (24), Marcello Pinti (50), Floriano Prampolini (67), Maria Roversi (58), Maddalena Ronchetti (54), Laura Saponaro (47), Marco Scarabelli (41), Corina Serdean (46), Amarjot Singh (25), Giulia Vaccari (45), Ermanno Zanotti (77).