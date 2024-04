Ecco la squadra a fianco di Turco: "Noi, mossi da passione e forza"

CAVEZZO

"Cavezzo è impegno comune", la lista di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Antonio Turco, ha già definito la composizione della propria squadra che si presenterà per un ideale passaggio di testimone con l’attuale amministrazione di Lisa Luppi. Ne fanno parte: Michele Soffritti, geometra, impiegato azienda privata; Rita Facchini, avvocato; Ivan Bignardi, consulente aziendale; Martina Mambrini, impiegata azienda privata; Maurizio Rovatti, pensionato, attivo nel volontariato; Farah Britel, studentessa universitaria; Flavio Lodi, consulente finanziario; Raffaella Bertoni, avvocato; Alberto Malagoli, pensionato, attivo nel volontariato; Selena Sala, ingegnere dell’energia, impiegata in azienda cooperativa; Franco Artioli, ingegnere civile, insegnante, e Mario Meschieri, medico pediatra. La lista è composta da 5 donne e 7 uomini. "Sono 12 cavezzesi, stimati, – ha spiegato Turco illustrandola ieri a Villa Giardino presente la sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti - che hanno deciso di metterci la faccia. Ma, in realtà ci mettono molto di più: la passione, la forza, la voglia di essere utili al proprio paese in un momento difficile – non si è nascosto Turco - particolare considerato che ci dovremo confrontare con un centrodestra che si è unito e che è molto aggressivo". Punto di forza del programma è il raggiungimento della gratuità del nido e il dialogo con la popolazione.

Alberto Greco