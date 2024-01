Ecco le rivali delle modenesi

Si è definito il quadro delle qualificate in Coppa di Prima e Seconda. In Coppa di Prima l’unica modenese rimasta ai quarti è il Colombaro che verrà abbinata a una fra Casalese, 4 Castella e Daino Santa Croce, le altre 4 sono Real Casalecchio (vittoria sul Polinago ai rigori), Virtus Faenza, Gallo e Riccione. In Coppa di Seconda queste le 16 ammesse al tabellone regionale, che saranno divise in macroaree: Virtus Piacenza e Ziano per Piacenza, Busseto e Mezzani (per Parma), Cerredolese e Barcaccia (per Reggio), Mirandolese e Fortitudo (per Modena), Bazzanese e Savena (per Bologna), Codigorese e Ol. Quartesana (per Ferrara), Low Street Ponte e Riolese (per Ravenna), Athletic Poggio (2-1 nella finale per Rimini contro il Real San Clemente) e Ronta.