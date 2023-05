Economia montana, torna l’attesa fiera

Fanno ben sperare i primi numeri della fiera dell’Economia Montana che, dal 22 al 25 giugno, riporterà decine di migliaia di visitatori a Pavullo, nella zona tra le Arcate e lo stadio. Con un mese di anticipo, gli spazi per gli stand di via Braglia sono incredibilmente andati sold-out: si sta perciò valutando l’ampliamento del settore in altre aree per permettere un’ulteriore partecipazione. Quest’anno saranno oltre 140 gli espositori di ogni settore, compreso quello delle macchine ed attrezzature agricole, la cui presenza ha da sempre caratterizzato la manifestazione biennale. A presentare i primi dati, oltre al nuovo logo della fiera, sono stati il vicesindaco Alessandro Monti, gli assessori Daniele Cornia, Massimo Vallicelli ed il presidente dell’Unione Gian Battista Pasini. L’illustrazione delle linee guida e dell’organizzazione è stata invece a cura di Paolo Storchi di SGPeventi. L’edizione 2023 servirà a mettere definitivamente alle spalle la sospensione dettata dal covid: la fiera biennale manca dal 2019.

r.p.