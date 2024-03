Elezioni, Capezzera torna in pista: "Il nostro contributo a Menani"

SASSUOLO

"Ho avuto la fiducia degli elettori cinque anni fa, conto di poterla meritare anche adesso, dopo l’esperienza maturata". Scende di nuovo in campo Davide Capezzera (foto), già consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, dimessosi dalla carica del consiglio comunale per seguire altri incarichi presso il Ssm, che è stato eletto presidente dell’associazione "Sassuolo al Centro", subentrando ad Andrea Nicolini, e da qui ha scelto di ripartire, "per dare il mio contributo ad una campagna elettorale che sarà entusiasmante". Capezzera è stato infatti indicato dall’associazione come proprio rappresentante alle elezioni amministrative, con il ruolo di ‘pontiere’ tra ‘Sassuolo al Centro’ e la lista di Forza Italia, con cui l’associazione ha stretto un patto federativo, e da presidente di ‘Sassuolo al Centro’ sarà in prima fila nell’elaborazione di proposte da inserire nel programma elettorale del sindaco uscente Gian Francesco Menani.

"La nostra associazione proseguirà il percorso civico, iniziato quasi due anni fa, attraverso sia il coinvolgimento della cittadinanza, sia la promozione di attività culturali volte alla tutela e al continuo rilancio della nostra città. Inoltre abbiamo deciso di fornire il nostro contributo all’elaborazione di proposte da inserire nel programma elettorale del sindaco uscente Francesco Menani. Questo – scrive il neopresidente dell’associazione - non farà venire meno la nostra anima civica, ma non essendoci il tempo necessario per presentare una lista civica è l’unica soluzione percorribile".