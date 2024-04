Elezioni, due liste civiche appoggiano Vaccari

NONANTOLA

Si aggiunge una nuova candidata a Nonantola in vista delle prossime elezioni comunali. Le due liste civiche "Il futuro adesso" e "Nonantola Progetto 2030" proporranno infatti una candidata unica: Cinzia Vaccari. Nel caso di vittoria, le due liste hanno già annunciato anche la squadra di Giunta, che sarà formata da Gianluigi Monari, Elisa Pau, Giacomo Zavatti, Marika Campana e Alessandro Di Bona).

"Ci impegneremo su tutti fronti più delicati e aperti nella nostra collettività – si legge in una nota congiunta - ma in particolare soffermeremo maggiormente l’attenzione sui temi del potenziamento e della qualificazione della sanità territoriale, del rafforzamento della capacità operativa dei servizi sociali e per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza, sul recupero e la rimessa sul mercato del patrimonio abitativo non utilizzato, sullo stato dell’assetto idrogeologico e del rischio idraulico, sullo sviluppo su larga scala delle comunità energetiche rinnovabili, sul riordino e la riprogettazione dell’assetto del centro storico e del rapporto con le frazioni, attraverso l’introduzione dei 30 km orari nei centri abitati, il completamento della rete delle ciclabili (in modo che siano collegate fra loro e rese sicure), sul superamento delle barriere architettoniche, sul potenziamento della proposta culturale e turistica del patrimonio del nostro territorio, sull’inclusione scolastica, sullo sviluppo della partecipazione e sul coinvolgimento della comunità in tutte le sue articolazioni. Ci presentiamo per conseguire un preciso obiettivo: arrivare al ballottaggio e vincere la sfida del governo della nostra comunità".

m.ped.