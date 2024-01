Elezioni, il Pd cambia rotta e si compatta

È stato difficile ma alla fine il Pd il suo candidato lo ha trovato e ieri, con grande orgoglio, lo ha presentato ufficialmente. Massimo Mezzetti è un vero cambio di rotta rispetto al passato: non ha in tasca alcuna tessera di partito, dice di appartenere "solo a se stesso" e promette di dedicarsi esclusivamente a Modena, la città che lo ha adottato nel 1989 e alla quale ora vuole restituire tutto quello che ha ricevuto. Trenta minuti di alto profilo e grande sostanza, con un pizzico di emozione e senza risparmiare qualche elegante sciabolata, comprensibile dopo il non troppo velato attacco di Muzzarelli durante la vivace assemblea Dem di giovedì sera.