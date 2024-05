Elezioni, Vandelli agli avversari: "Confrontiamoci sul volontariato"

CASTELVETRO

Ferve anche a Castelvetro la campagna elettorale e la candidata del centrodestra, Silvia Vandelli, chiede pubblicamente un confronto agli altri due candidati (Federico Poppi del centrosinistra e Lorenzo Fiorentini di Valori Cristiani) davanti alle associazioni di volontariato. "Sono a richiedere a Federico Poppi e Lorenzo Fiorentini – ha detto Vandelli - un incontro faccia a faccia con tutte le associazioni di volontariato e sportive presenti nel nostro territorio. Visto che tutti e tre mettiamo tra i punti cardine la riapertura di un dialogo con tali associazioni, credo che questo sarebbe il giusto segnale da mandare a chi in questi anni è stato completamente dimenticato". Federico Poppi ha risposto: "Da settimane sto portando avanti incontri con tante realtà. Il 3 giugno avremo già il confronto promosso dalle associazioni di Rete Imprese, quindi avremo una importante occasione di scambio di idee. Se le associazioni di volontariato riterranno opportuno un altro momento di confronto siamo disponibili; sarà importante che questo momento sia organizzato dalle stesse associazioni, per dare a tutti i candidati pari condizioni di partenza". Lorenzo Fiorentini ha dichiarato: "Noi cattolici siamo da sempre in prima linea nel volontariato, dalla Caritas ai campi estivi per bambini; quindi, se le associazioni vorranno organizzare un confronto, siamo disponibili". m.ped.