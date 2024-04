Emporio Eko, solidarietà record: "Distribuiti 700mila euro di alimenti"

Sono stati ben 320mila unità, per un valore di oltre 700mila euro, i prodotti alimentari distribuiti dall’emporio solidale "Eko" dell’Unione Terre di Castelli nel corso del 2023. Questo dato è emerso durante la recente assemblea dei soci di Ekonvoi odv, l’associazione di volontariato presieduta che gestisce l’emporio, a disposizione delle famiglie indigenti residenti nell’Unione che sono seguite dal servizio sociale territoriale. "Ormai ben conosciuta sul territorio per l’impegno solidaristico – recita la nota diffusa all’indomani dell’assemblea – l’associazione Ekonvoi festeggia quest’anno i 5 anni di vita. Essa gestisce dall’ottobre 2020 l’emporio solidale Eko dell’Unione Terre di Castelli, grazie all’impegno di 65 volontari, che hanno permesso nel 2023 l’accesso per la spesa a 291 famiglie per quasi 1000 beneficiari residenti nei comuni dell’Unione. I numeri approvati del budget 2024 prevedono 340 nuclei per oltre 1200 beneficiari. Tra gli altri numeri diffusi da Eugenio Garavini, presidente di Ekonvoi onlus, durante la sua relazione, ce ne sono di molto significativi: "Sessantacinque volontari – ha sottolineato Garavini – il cui impegno è valso, nel 2023, 146 giornate di apertura, 6200 ore di lavoro attivo e 198 ore di formazione. Grazie alle collette alimentari, alle relazioni di scambio con altri empori, ai rapporti intrattenuti con le oltre 20 aziende donatrici e al proficuo supporto del Banco Alimentare – ha poi proseguito Garavini – sono entrati nel 2023 in emporio oltre 320.000 prodotti, per un valore figurativo di oltre 700mila euro, con un incremento del 60% rispetto a quanto raccolto nel 2022". Infine, Garavini ha rimarcato la "solidarietà nella solidarietà", con "la vicinanza alle realtà colpite dalla drammatica della Romagna, attraverso una donazione monetaria fatta all’emporio solidale di Forlì per permetterne la ripresa".

Marco Pederzoli