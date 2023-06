Ennesimo furto a ’In vino veritas’

Sei colpi messi a segno in pochi mesi oltre a due tentati: per otto volte, quindi, i ladri hanno fatto irruzione all’interno del locale ’In vino veritas’ in piazza Roma. L’ultima intrusione risale proprio a martedì notte ma grazie all’immediato intervento della polizia il ladro è fuggito a mani vuote. Non nasconde la propria ira il giovane proprietario che, dall’inaugurazione del ristorante, ha subito un furto dopo l’altro. "Con un chiodo è riuscito ad entrare – spiega il titolare, Gian Marco Goldoni – e ha rotto le serrature della porta, del valore di seicento euro. Voglio però fare i complimenti agli agenti della volante e all’esercito che sono arrivati subito e hanno continuato a controllare il locale per tutta la notte. In pratica i ladri da me arrivano una volta al mese – commenta Goldoni – e noi dobbiamo far fronte ai danni ogni volta, perdendo pure tante ore di sonno". Ora gli accertamenti sul tentato furto sono in corso da parte della polizia che ha acquisito i filmati interni del locale, dove si distingue la sagoma del malvivente.