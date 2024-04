Ennesimo... successo: la kermesse fa già il pieno

Entra nel vivo ‘Ennesimo Film Festival’, la kermesse fioranese giunta alla nona edizione. Oltre 50 appuntamenti in sei Comuni con il cuore pulsante al Teatro Astoria di Fiorano, 197 cortometraggi in concorso e migliaia di partecipanti attesi. Dopo il sold-out di ‘Una tazza di mare in tempesta’, che ha portato domenica, al Teatro Astoria, la baleniera di Moby Dick, è iniziata ieri ufficialmente la settimana di ‘Ennesimo Film Festival’, sempre con l’occhio rivolto agli studenti dell’Academy (giunta all’ottavo anno, per un totale di 12mila studenti coinvolti) che a Fiorano, grazie alla partnership con Comix, hanno incontrato, alle 8.30, il creator digitale Fillo Megna, intervistato da Luca Bellei, altro idolo social della pagina IPork. A seguire si è tenuta una proiezione di corti dell’Ennesima Selezione Giovani. Nel pomeriggio, alle 14 sono proseguite le riprese di ‘Grinta’, per il progetto Incipit, insieme al regista Nils Vanderwaeren e alla 1B delle medie Leopardi di Fiorano. Nell’Aula Magna delle scuole Madonna Pellegrina, a Modena, alle 18 gli studenti dell’Academy hanno presentato le produzioni del corso ‘La tua città’. Alle 20.30 si è tornati al Teatro Astoria di Fiorano con la selezione Fuorifuoco: all’incontro con le società sportive del territorio è seguita la proiezione di cortometraggi aventi al centro il tema dello sport. Tanti gli appuntamenti in programma oggi. Sarà una giornata quasi completamente dedicata agli studenti dell’Academy. Alle 9, al Teatro della scuola I.C. Sassuolo 3, ragazze e ragazzi mostreranno le produzioni del corso ‘La Forma dell’Acqua’. Alle 12, a Formigine, alla scuola secondaria Fiori, sarà proiettata l’Ennesima Selezione Giovani, mentre due ore più tardi gli ragazzi della 1B Leopardi continueranno a girare l’incipit di ‘Grinta’ per i luoghi simbolo di Fiorano. Gli studenti dell’Academy mostreranno le produzioni del corso ‘La tua città’ anche nel tardo pomeriggio e in serata: alle 18.30 appuntamento al Teatro Astoria di Fiorano, mentre alle 20.30 la produzione sarà proposta all’auditorium Spira Mirabilis di Formigine. Il primo ospite di ‘Ennesimo Film Festival’ sarà il regista Edoardo Morabito, che alle 21, al Teatro Astoria, proietterà prima il suo ultimo film, ‘L’Avamposto’, a cui seguirà un momento di dibattito. Cinema e design si fondono ancora una volta, con Ceramiche Caesar che investe forze e visione nel Caesar Design Film Award, il concorso indetto nell’ambito dell’‘Ennesimo Film Festival’. I cortometraggi finalisti saranno proiettati e premiati la sera di giovedì al Teatro Astoria di Fiorano, in scena il lavoro di registi e videomaker. Maria Silvia Cabri