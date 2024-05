"Entrambe le squadre possono puntare ai playoff"

Giocheranno per una vittoria con vista playoff o Reggiana e Modena si accontenteranno di un pareggio che vorrebbe dire salvezza sicura per entrambe? Risponde Paolo Bisoli: "È una partita delicata e importante, dove noi daremo il massimo per conquistare i tre punti. La vittoria sul Sudtirol ci ha liberato dello zainetto di cinque chili che portavamo sulle spalle e che ci appesantiva in tutto, adesso che siamo più sereni affrontiamo il derby con grande voglia e intensità, rispettando un avversario che ha valori importanti perché se non li hai non vinci a Venezia e a Palermo. Ma sappiamo che anche noi li abbiamo e lo dimostrano i quattro punti conquistati nelle ultime due gare. Non voglio precludermi nulla: se dovessimo vincere le tre partite che ancora rimangono una piccola percentuale per disputare i playoff l’avremmo ma lo stesso vale anche per la Reggiana. In classifica abbiamo gli stessi numeri però siamo due squadre differenti, il Modena ha più qualità in mezzo al campo, la Reggiana più gamba". Se giocando alle 18 quando altre partite iniziano alle 15 può condizionare i giocatori: "Sì, qualcuno potrebbe esserlo, perché a 44 punti può esserci la salvezza matematica, che è il nostro primo obiettivo. Ma la partita l’ho preparata per vincerla, non dobbiamo lasciare nulla per la strada". Come il Modena, anche la Reggiana non ha un goleador: "Giocare senza una punta di riferimento da marcare può anche essere uno svantaggio. Loro giocano con Gondo davanti e tre trequartisti molto mobili e difficili da individuare, abili nell’infilarsi negli spazi. Gli avversari li guardo ma quello che mi interessa è esaltare le caratteristiche dei miei giocatori, di avere una squadra super organizzata e imprevedibile". Su l’utilizzo di Bozhanaj: "Sono sicuro che Bozhanaj partendo dalla panchina mi dà sette, mentre partendo dal primo minuto potrebbe darmi solo tre. È una carta importante da giocare nel corso della gara, sarei un pazzo a privarmi di questa opportunità". Se sta facendo valutazioni per la squadra della prossima stagione: "Questo Modena ha già un’ossatura molto importante, non va dimenticato che ora non possiamo disporre di elementi del valore di Gerli. Ci sono giovani veramente interessanti, che se lasciati crescere con tranquillità possono regalarci qualcosa di piacevole. Prima vengono i risultati ma un occhio sui singoli lo tengo". Sulla scelta di venire a Modena: "Avevo ricevuto altre 5-6 proposte ma questa è stata la più bella scelta che potevo fare. Ho trovato un ambiente con i miei stessi valori, una società seria, ambiziosa e italiana. Ero un po’ preoccupato per l’ostilità che avrei potuto incontrare presso i tifosi ma ci siamo capiti subito".

Rossano Donnini