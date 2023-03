"Erba alta oltre un metro, parchi inutilizzabili"

"A quasi un anno di distanza da quando il mio cane aveva rischiato di morire per via di un ‘forasacco’ (una insidiosa spiga selvatica, ndr) conficcato nel naso, nulla è cambiato: nell’area cani, nel parco giochi per bambini e in tutte le aiuole circostanti il villaggio di Panzano, l’erba continua ad essere alta oltre un metro". E’ amareggiato Vincenzo Credi – cittadino che ricopre tra l’altro il ruolo di coordinatore di vicinato a Panzano – per lo stato del verde nella frazione di Castelfranco. Onde evitare che potesse ripetersi l’esperienza del 19 maggio 2022 (quando rischiò la vita per un forasacco il suo labrador Drake), domenica sera Credi ha segnalato la situazione al Comune tramite pec: "Mi è stato risposto che la gara per la manutenzione delle aree verdi è ancora in fase di affidamento, e nel frattempo di attendere lo sfalcio per le passeggiate coi cani. E’ una vergogna! Dopo che l’anno scorso l’assicurazione del Comune aveva scaricato le responsabilità di quanto accaduto su di me, il Comune ancora una volta non si è fatto trovare pronto. Il bando va pubblicato con anticipo. In tantissimi sollecitano un intervento; infatti, la questione non riguarda solo i cani: le stesse giostre dei bambini sono in mezzo ad un metro d’erba e inutilizzabili". Critiche poi sull’area sgambamento di Panzano: "I lavori sono stati eseguiti a metà, gli alberi non sono stati tagliati e il rubinetto perde acqua". "Stiamo programmando – replica l’assessore ai Lavori pubblici Omar Giovanardi – di partire con gli sfalci su tutto il territorio già dai prossimi giorni, appena avremo pronta la graduatoria delle aree alle quali va data la priorità".

r.p.