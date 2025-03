Eric d’argento a Sanremo: "Emozionato e felice"

Affermazione di grande prestigio per il 14enne vignolese Eric Koci, già vincitore di Sanremo Junior 2025. Alla competizione mondiale di Sanremo Junior, dove Eric si era conquistato il diritto a rappresentare l’Italia e a gareggiare con altri 25 concorrenti (complessivamente, infatti, hanno preso parte a questa gara 26 giovanissimi da tutto il mondo, compresi paesi come Australia, Argentina e Brasile), il vignolese è arrivato al secondo posto ex aequo, garantendo quindi la medaglia d’argento all’Italia. Un solo punto, peraltro, lo ha separato dal primo posto, che è stato assegnato alla ragazza rappresentante l’Uzbekistan.

I genitori di Eric, Alban e Ardita, commentano: "Nell’attimo in cui ha saputo il risultato è rimasto un po’ deluso perché sperava nel primo posto, ma a mente fredda sta capendo anche lui il valore del grande traguardo raggiunto. Noi siamo davvero contentissimi di questo secondo posto. Tra l’altro, ha vinto anche la classifica speciale della giuria composta da 100 studenti, affermandosi in questo caso al primo posto. Guardando le cose in prospettiva, questo giudizio dato dai suoi coetanei potrebbe avere un valore molto speciale".

Tra l’altro, la cornice in cui si è svolta questa competizione è stato il prestigioso Teatro Ariston di Sanremo. Per Eric, così come per gli altri partecipanti, era la prima volta assoluta in un palcoscenico così prestigioso. Il titolo italiano, infatti, lo aveva conquistato al Casinò di Sanremo. Per il trofeo mondiale, invece, la sfida è stata mercoledì scorso all’Ariston, in diretta streaming su Youtube, poi i risultati sono stati resi noti ieri sera, assieme agli altri vincitori del Gef Festival (Global education festival).

"C’era chi, tra i ragazzi – spiegano ancora i genitori – era accompagnato da direttore artistico, manager e vocal coach. Eric aveva solo noi due. Durante le prove era molto emozionato, così noi lo abbiamo motivato così: pensa che su questo palco sono saliti i grandi della musica italiana e internazionale. Ora tocca a te, e sta a te decidere cosa vuoi fare. Al momento dell’esibizione, è stato perfetto".

Eric ha partecipato sempre col brano "In un mondo diverso", da lui composto sia come parole sia come musica.

Marco Pederzoli