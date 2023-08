"Escalation di furti, basta con la propaganda La giunta si apra al confronto sulla sicurezza"

Il Pd mirandolese muove scacco alla giunta leghista di Mirandola. Sotto accusa la questione della sicurezza riesplosa dopo il ripetersi di frequenti furti denunciati dalla popolazione. "Sulla reale situazione della sicurezza delle persone e dei beni – dice la segretaria del Pd di Mirandola Anna Greco – parlano i cittadini, sempre più preoccupati, e fanno testo le notizie di decine di furti, di tentati furti e di altri gravi episodi". E questo nonostante il potenziamento degli organici della Polizia Locale, avviato dall’amministrazione dopo l’uscita dall’Unione Comuni Area Nord. "Noi non crediamo – continua Greco nel suo j’accuse – che Mirandola sia diventata il Far West, ma sarebbe ora che la Giunta la smettesse con la propaganda (prima andava tutto male e ora va tutto bene) e provasse a fare il punto della situazione in consiglio, accettando il confronto con opposizione e società civile. Molto si può fare a sostegno delle forze dell’ordine". Da qui la richiesta per un "progetto di sicurezza partecipata". Alberto Greco