Esce di strada in moto: ferita

Incidente in moto ieri pomeriggio avvenuto a Serramazzoni in località ’Casa Bartolacelli’, in via Giardini Nord.

Ferita per fortuna in maniera non grave una motociclista di 21 anni di Carpi in sella a una Kawasaki. La moto, per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi, sarebbe uscita di strada dopo aver perso il controllo in curva: da stabilire il motivo dello sbandamento.

La strada è rimasta chiusa per qualche ora per consentire i soccorsi.

In ogni caso nessun altro veicolo è stato coinvolto nello schianto. A trasportare in ospedale la donna ferita è stato l’elisoccorso.