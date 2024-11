Escrementi di topo a scuola: scatta l’allarme

Escrementi di topo a terra, in tutti gli ambienti della struttura ma anche negli armadietti e tra i giochi dei bambini. E’ quanto hanno scoperto in questi giorni i genitori dei piccoli alunni della Scuola di infanzia statale - Walt Disney di Castelfranco Emilia. Subito è scattato l’allarme e la dirigente, ieri mattina, ha disposto la pulizia approfondita dei locali e degli arredi della scuola. Dopo la sanificazione degli ambienti, l’Amministrazione comunale procederà nei prossimi giorni – a istituto chiuso - alla derattizzazione.

A tal proposito l’assessore all’istruzione Alessandro Salvioli sottolinea che: "Martedì siamo stati informati della presenza di feci di ratto all’interno della scuola. D’accordo con la dirigente scolastica la scuola questa mattina (ieri, ndr) due ore prima dell’apertura è stata totalmente pulita e sanificata. Tutti gli ambienti, tutti i mobili e per quanto riguarda l’Amministrazione abbiamo programmato un controllo dell’esterno della struttura per verificare eventuali punti di ingresso e abbiamo programmato interventi di derattizzazione nel week end, quando la scuola resterà chiusa. La scuola è immersa in un contesto verde e si tratta di topi di campagna. Abbiamo comunque messo in campo tutte le soluzioni del caso e chiesto alla scuola azioni di prevenzione, evitando di lasciare ad esempio alimenti in giro. Anche domattina (oggi, ndr) ci sarà un controllo e un’ulteriore sanificazione degli ambienti prima dell’apertura". Uno dei genitori però, il papà di una bimba afferma che "la scuola era a conoscenza da tempo della situazione, da un mese – denuncia –. Come mai solo dopo che i genitori hanno visto i topi girare per le classi ed escrementi ovunque è stata emessa una circolare per una disinfestazione il giorno seguente? Finora nessun bambino ha subito conseguenze gravi, ma le precauzioni vanno prese prima, non dopo un eventuale disastro".

Valentina Reggiani