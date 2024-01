Escursionismo e sicurezza, il club alpino a teatro per informare gli amanti della montagna

Questa sera si terrà nel Teatro comunale di Riolunato la presentazione delle attività formative e dei corsi 2024 del Club Alpino Italiano sezione di Pavullo. Serata – come dicono gli organizzatori – dedicata a chi vuol conoscere la montagna ed imparare a frequentarla con rispetto e consapevolezza, in ogni stagione dell’anno. Tre i settori d’attività. Da gennaio a marzo l’escursionismo invernale ‘per chi ama la neve e per chi ama camminare negli ambienti montani in questa stagione’. Poi da aprile a luglio l’escursionismo estivo ‘per tutti gli escursionisti di vario livello che desiderano scoprire l’ambiente montano’. Quindi da settembre ad ottobre ci di dedicherà ai sentieri attrezzati e alle ferrate ‘per la frequentazione in autonomia e sicurezza dei sentieri più impegnativi’. La serata, ad ingresso libero, è in collaborazione con l’associazione ‘A ovest del monte Cimone’ che ha iniziato a collaborare col Cai per la rete sentieristica dell’alto Frignano.

g.p.