Maranello (Modena), 17 agosto 2021 - Prima la puntura di un insetto, poi lo choc anafilattico. E' quanto capitato questa mattina, intorno alle 10.20, a un escursionista di Maranello che, con alcuni compagni, stava percorrendo il sentiero 52 tra Serigiolo e la Beccia, in Toscana, nel Casentino. Dopo essere stato punto, il 55enne ha incominciato ad accusare i gravi effetti della reazione allergica. Per fortuna i compagni di trekking avevano con sé i medicinali adatti e, chiamata la centrale urgenza di Arezzo, i sanitari li hanno guidati nella cura dell'amico. Ciò ha permesso di contenere lo choc anafilattico e, una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasferito con il supporto dell'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale di Bibbiena. Vigili del fuoco e un'ambulanza infermierizzata hanno raggiunto via terra il paziente

© Riproduzione riservata