Esplode la bombola gpl mentre cucinano Feriti titolare e collaboratrice di un’azienda

Si stavano probabilmente preparando qualcosa da mangiare quando, all’improvviso, sono stati investiti da una lingua di fuoco. È stata tanta, infatti, la paura ieri pomeriggio presso l’azienda agricola Bazzani di Spilamberto.

Il titolare 59enne ed una giovane di 29 anni, collaboratrice agricola sono rimasti lievemente feriti nello scoppio di una bombola di Gpl in cucina. Entrambi sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati con l’elisoccorso al centro grandi ustionati di Parma.

L’episodio è accaduto ieri intorno alle 15 nell’abitazione attigua all’azienda agricola, in via Modenese. Pare che il titolare dell’azienda, Mauro Bazzani e la 29enne si trovassero in cucina in quel momento.

La bombola Gpl, forse a causa di un malfunzionamento avrebbe causato una fuga di gas e, nell’accendere il fornello, il gas che nel frattempo aveva saturato l’ambiente avrebbe prodotto una grossa fiammata. Ne è quindi derivata una deflagrazione che ha causato un incendio e sia il titolare dell’azienda che la collaboratrice sono rimasti ustionati agli arti inferiori.

È stato lo stesso titolare a chiamare i soccorsi mentre, nel frattempo, i due sono stati raggiunti dai nipoti e da altri parenti allarmati dall’improvviso boato. Sul posto sono quindi arrivati i pompieri del distaccamento di Vignola che, in breve tempo, hanno domato il rogo e soccorso con il personale sanitario 118 le due persone rimaste ustionate.

Sia il titolare che la giovane sono stati poi trasferiti in Elicottero al centro grandi ustionati di Parma.

Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche i carabinieri che si occupano ora delle indagini volte a ricostruire la dinamica dell’incidente domestico. L’esplosione sarebbe stata causata appunto da una fuga di gas, partita dalla bombola Gpl. Ad arrivare poco dopo nell’azienda agricola anche la ex moglie di Bazzani.

"Era cosciente: parlava e faceva battute, come un po’ sua abitudine. L’ho raggiunto sull’ambulanza e mi ha saputo solo dire che è ustionato dal ginocchio in giù e sentiva dolore ai piedi. Dovrebbe essere una ustione di secondo grado – riavvolge il nastro Margherita Zanarini –. I nostri figli sono partiti e chiaramente sono venuta per vederlo e capire come stesse".

Attimi di grande paura, insomma, che hanno così travolto un normale pomeriggio di agosto. Ma non è finita qui. Ieri infatti, a seguito dell’esplosione che ha comportato attimi di grande paura, è fuggito anche il cagnolino meticcio dell’uomo, rimasto lievemente ferito nell’incendio. Dopo il grande spavento fortunatamente l’animale, in serata, è tornato a casa sano e salvo.

Valentina Reggiani