Estate a Formigine, cresce l’offerta dei camp per bambini

Cresce l’offerta dei centri estivi formiginesi. Erano 20 nel 2021, 25 nel 2022, quest’anno saranno 29 grazie al crescente coinvolgimento da parte del Comune di gestori privati (associazioni sportive e culturali, parrocchie, oratori, cooperative, istituzioni educative private) che garantiscono proposte che spaziano dai "camp" in lingua inglese ai centri musicali, dallo sport alle fattorie didattiche. Coinvolgimento ma anche sostegno: anche quest’anno l’Amministrazione prevede diversi aiuti: alle famiglie con bambini 3-13 anni (con estensione a 17 anni in caso di disabilità) ed ISEE non superiore a 24mila euro sono garantiti contributi settimanali di 100 euro per ciascun bambino fino ad un massimo di 300 euro per l’intero periodo estivo.