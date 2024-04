Europee, Trande candidato: "Giustizia sociale e ambientale"

Paolo Trande sarà candidato alle elezioni Europee nelle file di Alleanza Verdi Sinistra di giugno nella circoscrizione Nord-Est (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige). "È per me un onore e un privilegio essere parte di questo progetto AVS-Reti Civiche, a cui io e molte/i altre/i abbiamo aderito dopo l’appello ’Camminiamo insieme’ di Fratoianni e Bonelli che hanno chiesto alle forze civiche, alle liste e alle realtà territoriali di unirsi ad Alleanza Verdi Sinistra-Reti civiche per consolidare il progetto con al centro giustizia sociale, giustizia ambientale e pace", scrive sul suo profilo social ufficializzando la candidatura. "Dall’ottobre 2023 dopo lo scioglimento di Articolo Uno ed E-R Coraggiosa (confluiti nel Pd) ho contribuito a fondare ’Insieme a Sinistra’, associazione politico-culturale emiliano-romagnola (www.insiemeasinistra.it, di cui sono co-coordinatore, per dare uno spazio di attivismo politico a sinistra per chi, come me, non aveva più una casa e voleva continuare il lavoro di ricostruzione e unità a sinistra"

Medico pubblico, Trande è gastroenterologo e si occupa di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del colon-retto. In politica è stato consigliere comunale dal 2009 al 2019, segretario provinciale di Articolo uno e membro della Direzione Nazionale del partito dal 2017 al 2023.