Ex capo della mobile Pazzanese sarà vice questore a Bologna

Fino a dieci anni fa e per ben 14 anni ha diretto la squadra mobile di Modena.

Ora Amedeo Pazzanese, attuale dirigente della Pasi (la polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione) della questura di Reggio Emilia è stato promosso a Vicario Questore di Bologna.

Nel 2017 Pazzanese aveva fatto il suo ingresso come primo dirigente in questura a Ferrara dopo che da Modena era approdato in Questura a Bergamo, dove aveva ricoperto il ruolo di dirigente della Divisione Amministrativa maturando un’importante esperienza anche nella gestione dell’ordine pubblico.

Nella nostra città, quando ha ricoperto l’incarico, Pazzanese si era distinto per rilevantissime operazioni di polizia giudiziaria e per la lotta alla criminalità organizzata.

Quando andò via da Modena nel 2014 sottolineò come "la Squadra Mobile ha sostenuto un lavoro molto pesante. Sono stati anni difficili, sia per lo stress fisico che per quello psicologico e siamo stati impegnati su un numero sempre crescente di fronti".

