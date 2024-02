Ex carabiniere ora in un luogo di cura

È stato trasferito nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Correggio l’ex carabiniere in pensione che venerdì pomeriggio si è barricato in casa, a Pavullo minacciando il suicidio. Il 70enne è stato arrestato per porto abusivo d’armi e ricettazione. Domani mattina è prevista l’udienza di convalida. Le condizioni psicologiche dell’ex carabiniere sono purtroppo ‘compromesse’: avrebbe agito infatti a seguito di un forte delirio ed allucinazioni. L’operazione è andata a buon fine – l’uomo si è consegnato spontaneamente ai militari – grazie ad un intervento congiunto dell’arma dei carabinieri, dei negoziatori dei Comandi provinciali di Bologna e Reggio e di contingenti delle Squadre operative di Supporto di Bologna e anche del suo amico e avvocato Cosimo Zaccaria. Dopo una lunga trattativa telefonica intrapresa dai militari, con la supervisione dei due negoziatori e la partecipazione di amici, parenti, dell’avvocato difensore appunto e del personale medico il 70enne si è consegnato. Non risponde di sequestro di persona poiché la moglie ha deciso di restare in casa con lui. La perquisizione nella sua abitazione, però, ha permesso ai militari di rinvenire l’arma illegalmente detenuta.