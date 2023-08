"Fabrizio era allegro e lavorava sodo"

"Un uomo fantastico, aveva sempre il sorriso, quello che è successo è terribile". Così Daniele ricorda l’amico Fabrizio Tioli, il 48enne vittima dell’incidente di lunedì in via Guarini: in sella al suo scooter Tmax, si è scontrato con una Fiat all’altezza di via Bondigli. In quell’incrocio maledetto qualcuno ha lasciato fiori. Anche Giuliano ricorda con commozione Fabrizio. Con Daniele hanno giocato per anni nella squadra di calcio a 7 di Montale. "Era allegro con tanta forza di volontà". Fabrizio era un corriere, consegnava prodotti alimentari per i bar. "Lavorava sodo e a volte per arrotondare faceva il cameriere". Viveva con la fidanzata non lontano dal punto dell’incidente.

Emanuela Zanasi