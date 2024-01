Falsa testimonianza, dirigenti nei guai

Sono finiti a processo per falsa testimonianza. Ieri mattina tre imputati – due ex dirigenti e l’ex ad di una ceramica – sono stati condannati ad un anno e mezzo di carcere con la condizionale. I fatti risalgono a circa 5 anni fa quando un ex dipendente – licenziato dall’azienda – li aveva denunciati dopo che, nel procedimento aperto dinanzi al tribunale del lavoro - gli imputati avevano ‘omesso’ la verità in merito alla retribuzione del dipendente. In sostanza - secondo le accuse - i tre avevano falsamente dichiarato di non avergli mai consegnato una parte dello stipendio ‘in nero’.