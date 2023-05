Famiglie evacuate e strade riaperte

Apprensione ancora per qualche giorno a Maranello in via Canaletto, in una laterale di via Graziosi, ad alcune centinaia di metri dal centro. Di fianco alle abitazioni scorre il torrente Grizzaga che in alcuni tratti è tombato, in altri invece resta aperto: come nel punto in questione. Il Comune dopo la pioggia copiosa di mercoledì ha emesso un’ordinanza di evacuazione a scopo precauzionale di quattro nuclei familiari (cinque persone in tutto) nel caso il torrente esondasse. Anche perché si è registrata non una vera e propria frana, ma una piccola erosione delle sponde. Le famiglie hanno trovato alloggio presso parenti, in questi giorni il Comune effettuerà periodici sopralluoghi per verificare la effettiva sussistenza del pericolo e annunciare la data di rientro nella abitazioni.

Riapre intanto al transito la strada provinciale 3 Via Giardini in località ’la Fontanina’ che era chiusa da alcuni giorni a causa della caduta di detriti sulla sede viaria, in un tratto di strada vicino a quello già interessato da altre chiusure dei giorni scorsi. I tecnici della Provincia hanno messo in sicurezza la strada, così da poterla riaprire a senso unico alternato regolato da semaforo.

E disagi si registrano anche sulla provinciale 28 a Palagano, sulla 33 a Frassineti, sulla provinciale 31 in località Cà Matta, sulla provinciale 27 a Montese, sulla fondovalle Panaro (provinciale 4) a ponte Samone, sulla provinciale 25 a Zocca, sulla 21 nella zona di San Dalmazio, sulla sp 18 a Puianello, sulla provinciale 20 a Montegibbio e sulla provinciale 486 a Casola di Montefiorino. Restano chiusi anche i percorsi natura (Secchia, Panaro e Tiepido) fino al termine dell’emergenza.