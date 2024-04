"Fatto grave, il centro va presidiato di più"

Neppure un anno fa, in un altro caldissimo pomeriggio ma di agosto, a pochi passi dove ieri sono state aggredite tre donne, un giovane nigeriano è stato ammazzato a coltellate. Come ieri: in pieno giorno, nell’apparente quiete cittadina. Questioni di droga, alla base del delitto di Friday Endurance, 30 anni (per il delitto sono stati arrestati due connazionali): infatti la centralissima Vittorio Emanuele è spesso al centro di episodi di spaccio, risse, violenze.

Il grido di allarme dei cittadini è alto e da tempo: i residenti parlano infatti di una zona poco illuminata di notte, dove sarebbe fondamentale l’installazione di telecamere e, magari, passaggi frequenti delle pattuglie.

A chiedere maggior sicurezza è anche Amedeo Faenza, presidente degli albergatori di Modena e provincia che ieri, udite le grida della vittima, è subito uscito dall’hotel che gestisce proprio in via Vittorio Emanuele. "Non eravamo presenti ma questa volta è stata ancor più pesante rispetto alle cose capitate in questi periodi – afferma Faenza –. Questa signora si è fatta anche male: abbiamo cercato di soccorrerla in qualche modo. Ci dispiace, specialmente in un momento come questo perchè abbiamo diversi turisti negli alberghi e certo non ci fa piacere. Tra l’altro abbiamo più volte chiesto un’illuminazione più appropriata e cercato anche di scrivere in riferimento a quelli che sono i lampioni (uno risulta fuori uso), ma non abbiamo avuto risposte in riferimento a questo buio notturno.

Il centro va presidiato maggiormente perchè queste cose accadono sempre più spesso; serve una formula almeno per evitare queste problematiche che sicuramente non fanno bene alla città". Nel rivolgersi al futuro sindaco della città Faenza afferma: "Chiedo un’attenzione importante sul tema sicurezza, che è fondamentale ma anche una valorizzazione del centro storico: sicuramente i nostri turisti sarebbero più contenti perchè la situazione è abbastanza delicata. Oggi c’è stata una paura di quelle da batticuore: non siamo abituati a queste cose. Speriamo solo ci sia ancora più attenzione per quanto riguarda il futuro".