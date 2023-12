Fd’I: "Solo propaganda, occasione persa"

"Siamo davanti all’ennesima trovata propagandistica che gioca su un tema importante come quello della sicurezza e che evidenzia come questa amministrazione continui a sottovalutare una problematica ben evidente in città, utilizzando il corpo della polizia locale con il solo scopo di fare campagna elettorale". Sono le parole di Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia.

"I presidi fissi – dice – sono una cosa seria, vanno strutturati con la consapevolezza che per ottenere un risultato concreto occorre che ci sia la capacità di poter garantire una continuità oraria che si estenda a tutte le ore della giornata con una turnazione che dia la possibilità di avere una pronta risposta in caso di necessità tenendo conto in primis della sicurezza degli operatori. È evidente che nessuna di queste caratteristiche è presente nella pagliacciata propagandistica che è stata inscenata questa mattina (ieri, ndr). Più che essere una risposta all’illegalità, è sembrato l’ennesimo episodio che evidenzia una totale mala gestione degli agenti della polizia locale. Basti pensare che il corpo cittadino conta circa 220 addetti e, nonostante questa disponibilità di personale, non si è riusciti ad organizzare un servizio con la presenza di due agenti, lasciando quindi un solo agente che, da stasera (ieri, ndr), quando comincerà il presidio vero e proprio, in caso di necessità, di fatto non sarebbe nelle condizioni di intervenire e dovrebbe aspettare l’arrivo dei colleghi. Una decisione, quella di utilizzare un servizio mono agente, che non tiene conto nemmeno della difficoltà in cui potrebbero incappare gli operatori e conseguentemente va in direzione contraria a quello che dovrebbe essere un punto cardine non negoziabile, ovvero la sicurezza in primo luogo degli agenti". Negrini prosegue: "Il Partito democratico continua con approcci in termini di contrasto all’illegalità che somigliano tanto a carezze più che a strutturate attività volte a fare la propria parte, continuando a non tenere conto di quanto possa essere strategico l’utilizzo della polizia locale in maniera attiva, senza pregiudizio alcuno e con gli strumenti necessari. Non siamo sorpresi nell’aver appreso dalla stampa che tutto si sia svolto e deciso senza tenere minimamente conto del parere di chi rappresenta la maggioranza degli agenti apparentementi alla polizia locale. Del resto, basti ricordare le uscite a vuoto di alcuni esponenti della sinistra locale che non erano a conoscenza nemmeno dei servizi che vengono quotidianamente effettuati e ritenevano inadeguati gli agenti della ’Pl’ in termini di capacità e professionalità. La stessa sinistra che ha bocciato la dotazione del taser a questi agenti, considerandolo invasivo per chi lo subisce. Fratelli d’Italia ha chiesto che venisse attivato un presidio fisso in centro storico nella consapevolezza che per funzionare dovrebbe essere attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, magari mettendo in campo l’alternanza con le altre forze dell’ordine qualora servisse a garanzia di una copertura dei turni che consentano la possibilità di avere sempre due agenti pronti, appunto, ad intervenire e dotati di ciò che occorre per essere parte attiva in totale sicurezza: tutto questo atto ad istituire un pronto intervento che la soluzione messa in atto dall’amministrazione non garantisce. Quello che è stato inaugurato – chiude Negrini – è una presa in giro ai residenti e commercianti che chiedono risposte da anni nella zona, soprattutto nelle ore notturne e si trovano di fatto davanti a quella che non è altro che l’ennesima occasione persa".