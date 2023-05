"Fenomeno grave e molto complesso"

"Dietro i freddi numeri, non dimentichiamolo, ci sono bambini, bambine, fratelli, sorelle, compagni di scuola dei nostri figli: vite sospese o spezzate per sempre. Così come distrutte sono le vite delle famiglie perché un minore che scompare travolge e sconvolge tutti. Quindi è importante adottare le giuste politiche per favorire le ricerche, facendo leva anche sulle nuove tecnologie, e per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni ed enti locali". Lo sostiene Stefania Ascari, parlamentare del M5s. "Bisogna anche supportare le famiglie e non lasciarle affogare nella disperazione".

"La giornata internazionale dei bambini scomparsi è un’occasione per riflettere e confrontarci a fondo su un fenomeno così grave e complesso che richiede interventi attraverso misure adeguate e di prevenzione", dice Daniela Dondi di Fratelli d’Italia – . I numeri restituiscono un quadro allarmante che impone una seria riflessione. Il territorio modenese detiene un triste primato: Modena è la seconda città in regione per numero di persone scomparse, tra cui la maggior parte è un minore fra i 14 e i 17 anni. Oggi è l’occasione per ribadire il mio più sentito ringraziamento a tutti gli attori che operano sul territorio e che, in silenzio, contribuiscono alla ricerca degli scomparsi. Dalle Prefetture, che fungono da accordo di tutte le forze in campo a livello provinciale, alle Forze di Polizia, i Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, la Protezione Civile e gli enti locali e, non da ultime, tutte le Associazioni di volontariato che forniscono un prezioso sostegno alle famiglie coinvolte da queste tragedie. Il mio impegno e l’azione di Governo su questo tema, sono costanti e quotidiani".