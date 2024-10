Festa con lo storico trainer di Sinner

Un momento di sport e condivisione perfettamente riuscito presso il Tennis Modena, dove è andato in scena ‘Modena Capitale del Tennis’, evento promosso dallo storico circolo di viale Monte Kosica che ha visto, come ospite d’onore, Cristian Brandi. Ex giocatore di Coppia Davis e storico allenatore, assieme a Riccardo Piatti, di Jannik Sinner, Brandi ha condiviso con gli intervenuti la sua esperienza in Coppa Davis e qualche aneddoto sull’allenamento dell’attuale campione mondiale. Ma il ‘Tennis’ di cui il circolo ha fatto ‘Modena Capitale’ ha visto diversi altri protagonisti anche in campo: in scena è andato infatti il tradizionale torneo ‘old fashion’, che ha visto incrociare le racchette – rigorosamente di legno – il Tennis Modena e il Club ‘La Meridiana’ di Casinalbo ed il ‘torneo dei medici’, che si sono affrontati divisi in quattro squadre. Altri ospiti gli atleti in carrozzina dell’associazione ‘Insieme Si Può’ che sono scesi in campo, assieme ad alcuni soci del Tennis Modena, per una piccola esibizione. A chiudere la ‘due giorni’ sui campi di viale Monte Kosica l’esibizione della squadra B1 maschile con i maestri e gli allievi della Scuola Tennis.