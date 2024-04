Festa della Liberazione. Dai concerti agli eventi, la città scende in strada

Nel giorno del 79° anniversario della Liberazione della città di Modena dal nazifascismo, domani proseguono le celebrazioni, già iniziate nei giorni scorsi, che prevedono la deposizione delle corone al Famedio del cimitero di San Cataldo, al Sacrario della Ghirlandina, e nei cippi e luoghi che in città ricordano i partigiani e le vittime della guerra. Giovedì 25 aprile invece si terrà in piazza Grande la consueta manifestazione alla quale quest’anno interviene Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi e vicepresidente nazionale dell’Anpi. Nel dettaglio, domani le celebrazioni per la Liberazione iniziano alle 9.30 con la deposizione delle corone da parte delle autorità al Famedio del cimitero di San Cataldo e proseguono, come di consueto, alle 10 in piazza Torre, al Sacrario della Ghirlandina, e quindi alla lapide a ricordo degli ex internati militari. Le autorità si spostano, quindi, alla lapide della Medaglia d’Oro al Valor Militare della città di Modena, in cima allo scalone del Palazzo Comunale e, infine, alle 10.30, alla lapide in ricordo di Mario Allegretti nell’atrio centrale di UniMoRe in via Università. Alle 11.30, all’Urp del Palazzo comunale il presidente di Anpi Modena presenta il Memoriale digitale della Resistenza modenese che ricorda luoghi, fatti e protagonisti della lotta di liberazione attraverso informazioni e documenti accessibili attraverso un QRcode. Alle 18, dallo spazio Lòdola di via Toniolo 124 parte un breve trekking urbano, curato dall’Istituto storico di Modena, per esplorare il quartiere durante la Seconda guerra mondiale.

La deposizione delle corone ai cippi in memoria dei caduti si ripete martedì 23 aprile nel Quartiere 1, con partenza alle 9 e il coinvolgimento delle scuole mede San Carlo e Paoli. Mercoledì 24 aprile, appuntamento alle 18, alla libreria Ubik, per la presentazione del libro ’Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine’. Alle 18.30, alla Polisportiva Villa d’Oro letture e musica sulla Resistenza con giovani musicisti modenesi e, alle 21, alla sala Truffaut, proiezione a ingresso gratuito di ’I miei sette padri’ tratto dal libro di Adelmo Cervi, figlio di Aldo. Nel giorno della Liberazione nazionale, giovedì 25 aprile, il programma si apre alle 10 con la messa in Duomo, officiata da monsignor Giuliano Gazzetti e prosegue con il tradizionale corteo della banda cittadina ’Ferri’, l’omaggio al Sacrario della Ghirlandina e, alle 11.30, con la consueta manifestazione in piazza Grande alla quale, insieme alle autorità civili, partecipa anche Albertina Soliani. Alle 12.30, pranzo della Liberazione nel cortile del Leccio del complesso di San Paolo, accompagnato dalle musiche della Wind band del liceo Sigonio. A seguire, percorso tematico sui luoghi della Resistenza in centro storico. Alle 16, concerto in piazza Grande della banda cittadina e deposizione di fiori nelle strade dedicate a partigiani e antifascisti.