Festa della Liberazione . Via a incontri e conferenze . L’Anpi: "Impegno per la pace"

Prende il via oggi, con una conferenza dedicata all’80° anniversario degli scioperi che nell’aprile del 1944 videro scendere in piazza migliaia di lavoratori, il programma di iniziative per celebrare la Festa della Liberazione di Modena e dell’Italia dal nazifascismo.

Promosso dal Comune di Modena e dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento, il programma, che prosegue fino al 10 maggio, prevede l’omaggio ai caduti con la deposizione delle corone al Famedio del cimitero di San Cataldo, al Sacrario della Ghirlandina e nei circa cinquanta cippi e luoghi che in città ricordano i partigiani e le vittime della guerra, oltre alla manifestazione in piazza Grande e al tradizionale pranzo della Liberazione, a letture, spettacoli e concerti.

Ad aprire le celebrazioni, giovedì 18 aprile, alle 18, alla sala Ulivi di viale Ciro Menotti, la conferenza ’La Resistenza del lavoro’ tenuta da Lorenzo Bertucelli, ordinario di Storia contemporanea a UniMoRe. L’iniziativa, a cura di Anpi Modena e con la partecipazione dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, ricorda lo sciopero generale nelle fabbriche modenesi contro il tentativo di deportare in Germania alcuni lavoratori della Fiat che si tenne nel quadro delle mobilitazioni operaie che da marzo di quell’anno avvenivano soprattutto nelle città industriali del nord Italia come forma di resistenza al fascismo.

Nel fine settimana che conduce all’anniversario della liberazione della città di Modena, lunedì 22 aprile, sono in programma anche le deposizioni delle corone ai cippi del Quartiere 4 (da venerdì 19 a mercoledì 24 aprile) e del Quartiere 2, sabato 20 aprile, con ritrovo alle 9 in largo Pucci.

Domenica, alle 12.30 alla Polisportiva Sacca, tradizionale pranzo della Liberazione a cura di Anpi (per informazioni e prenotazioni: Anpi Modena, 059 826993; Arci Modena, 059 2924711; Polisportiva Sacca, 059 311434, 339 7849301) che si conclude con la proiezione del docufilm “Bella ciao. La storia della canzone della Resistenza”. Sempre domenica, al parco della Resistenza alle 15, si svolge l’iniziativa “Pace e democrazia” promossa dal Quartiere 3. L’appuntamento sarà aperto dalla banda cittadina Ferri al monumento al Tricolore di via Morane. Dopo i saluti della presidente del Quartiere 3 Maria Teresa Rubbiani e del presidente dell’Anpi di Modena Vanni Bulgarelli, ci saranno letture di pace e di democrazia a cura dell’associazione Trame e canti della Resistenza eseguiti dal Coro le Cence. L’iniziativa è a cura di Anpi, Isa Modena, Spi-Cgil, Cisl, Uil, Colibrì Fotoclub. Nel pomeriggio anche trattamenti shiatsu e volo di aquiloni. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

"In un mondo in cui sono gravemente compromesse pace, indipendenza di popoli e paesi, democrazia, libertà, uguaglianza, lavoro, dignità delle donne e dove la guerra sembra diventata una normalità, una soluzione inevitabile o addirittura necessaria, il 25 aprile sia occasione del più forte impegno per la solidarietà tra le persone e i popoli", scrive l’Anpi.